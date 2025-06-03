ラグビーW杯3大会連続出場のプロップ・稲垣啓太（35＝埼玉）の妻でモデルの稲垣貴子（34）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。2日に35歳の誕生日を迎えた夫・啓太を祝福した。貴子は「夫、35歳シーズンお疲れさまでした」とねぎらい、「シーズン中もオフも、絶えず全力なガキさん。いつも尊敬しかありません」と伝えた。そして「まずは一度身体を休めてもらいたいと思います」と風呂などの絵文字を添え、「新たな一