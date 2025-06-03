閣議後会見に臨む小泉農相＝３日午前、農林水産省小泉進次郎農相（衆院神奈川１１区）は３日の閣議後会見で、「ミスタープロ野球」と呼ばれた元巨人の長嶋茂雄さんの訃報に触れ、「誰もがあこがれ、そして、日本のプロ野球界のシンボルだった」と振り返り、「心からお悔やみを申し上げたい」と悼んだ。午前８時５５分ごろから始まった会見のさなかに長嶋さん死去の速報が流れた。記者団から伝えられると小泉氏は驚き、「まった