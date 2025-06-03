9人組ガールズグループ・NiziU（NINA、MIIHI、RIMA、AYAKA、MAYUKA、MAYA、RIKU、RIO、MAKO）が、全国ホールツアー『NiziU Live with U 2025』を開催することを発表した。同グループ史上最多公演数となる。【ソロカット】キュートすぎ！両手でハートポーズするMAKOらNiziUは今年2月まで開催されていた、“Winter Tour”『NiziU Live with U 2024-2025 “AWAKE”』の最終公演でホールツアーとアリーナツアーの開催を発表し、大