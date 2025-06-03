「ロッテリア」は、6月4日（水）から期間限定で、人気の韓国グルメをバーガーで気軽に楽しめる「ロッテリアの韓国バーガーフェア」を、全国の店舗で開催する。【写真】ジューシーなチキンをサンド！絶品「ヤンニョムチキンバーガー」も■ボリューム満点な4種類今回開催される「ロッテリアの韓国バーガーフェア」に並ぶのは、「牛プルコギバーガー」、「ヤンニョムチキンバーガー」、「チーズ牛プルコギバーガー」、「チーズ