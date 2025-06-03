中国の通信機器メーカー・Huawei(華為)は以前から独自OS「HarmonyOS」の開発を進めており、すでにスマートフォンはHarmonyOS搭載端末を展開しています。このたび、新たにHarmonyOS搭載のノートPCとして「HUAWEI MateBook Fold」と「HUAWEI MateBook Pro」がリリースされました。HUAWEI MateBook Fold 非凡大师 - 华为官网https://consumer.huawei.com/cn/harmonyos-computer/matebook-fold-ultimate-design/HUAW