Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¿ÍÌ±¸µÃæ¿´¥ìー¥È1¥É¥ë¡á7.1869¸µ¡ÊÁ°ÆüÈæ0.0021¡Ë ²áµî5±Ä¶ÈÆü¤Î¿ä°Ü 25/05/307.1848 25/05/297.1907 25/05/287.1894 25/05/277.1876 25/05/267.1833