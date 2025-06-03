プロ野球の国民的スーパースターで、元巨人・長嶋茂雄さんが３日、肺炎のため東京都内の病院で死去した。８９歳だった。ミスターの愛称で親しまれ、８８年には野球殿堂入り。そして、１３年には国民栄誉賞を受賞した。プロ野球界の枠を超えた、まさに国民の宝。プレー、そして言葉でファンを魅了した。数々の名シーンが思い起こされるなか、７４年１０月１４日、静まり返る後楽園球場で行った引退スピーチもそのひとつ。その