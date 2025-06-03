ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が2日（日本時間3日）、本拠でのメッツ戦前に取材対応。「右肩のインピンジメント症候群」で負傷者リスト（IL）入りしているドジャースの佐々木朗希投手（23）の回復状況について説明した。佐々木は9日（同10日）のダイヤモンドバックス戦で登板した後に右肩の違和感を訴え、その後負傷者リスト（IL）入り。IL入りしてからはノースロー調整を続けていたが、5月下旬から軽めのキャッチボ