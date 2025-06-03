Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç5·î31Æü¤ÎÌë¤ËÂÇ¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ö²Ö²Ð¡×¤ÎÆ°²è¤¬¡¢3Æü¤Þ¤Ç¤ËYouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÂç´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ë¡Ä Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî5¡¦31Ìë¤Î²Ö²ÐÆ±Æü¤ÎËüÇî²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢²áµîºÇÂ¿18.7Ëü¿Í¡Ê´Ø·¸¼Ô´Þ¤à¡Ë¤¬Íè¾ì¡£Ìë¤Ë¤Ï¡ØJAPAN FIREWORKS EXPO¡ÊJFE¡Ë¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢³«Ëë°ÊÍè¡¢3²óÌÜ¤Î²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£¡ÖÁÐÍÕ²Ö²Ð¡ÊÊ¡Åç¸©ÁÐÍÕÄ®¡Ë¡×¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤òÃ´Åö¤·¡¢Ìë¶õ¤ò¾È¤é¤·¤¿°ìÈ¯°ìÈ¯¤Ë¡¢ÈïºÒÃÏ¤Î´ê¤¤¤È¤È¤â¤ËÌ¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤¬¹þ