シカゴ・カブスは6月1日（日本時間2日）、ナ・リーグ中地区の首位に立っている。それだけでなく、勝率.627（37勝22敗）はナ・リーグでトップタイ（6月2日時点、以下同）。西地区のロサンゼルス・ドジャースの勝率.610（36勝23敗）をしのぎ、東地区のニューヨーク・メッツと並んでいる。その激戦のナ・リーグにおいて、メジャーリーグ4年目の鈴木誠也は中心選手のひとりとして、カブス快進撃の一翼を担っている。鈴木誠也が予想