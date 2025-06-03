町田浩樹（ユニオン・サンジロワーズ）の顔が、日を重ねるごとに野性味を帯びていく。気のせいかと思って、彼の昨シーズンの写真を見返してみたが、やはり今季の町田の面構えは精悍さを増していた。まだ27歳。さすがに、まだ人生のあれこれが皺（しわ）となって刻まれてはない。しかし、プロサッカー選手としての9年間で経験してきた成功、失敗、困難、そして早稲田大学人間科学部通信制（eスクール）を7年間かけて卒業した強