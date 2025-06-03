チョ・ジョンソクが主演を務め、イ・ソンギュンさん、ユ・ジェミョンが共演するチュ・チャンミン監督の映画最新作が、『大統領暗殺裁判16日間の真実』の邦題で、8月22日より全国公開されることが決まった。【写真】イ・ソンギュンさん出演『パラサイト 半地下の家族』フォトギャラリー軍事クーデターで政権を掌握し、独裁者と批判されるほど強大な権勢を振るった朴正煕（パク・チョンヒ）大統領。そんな彼が側近の中央情報部