上海洋山港の埠頭。（資料写真、上海＝新華社記者／方竽）【新華社上海6月3日】中国上海税関はこのほど、2025年1〜4月の同市と「一帯一路」共同建設国の貿易額が前年同期比11.9％増の5819億4千万元（1元＝約20円）に上り、同市の貿易総額の41.4％を占め、4.0ポイント上昇したと明らかにした。うち輸出額は24.7％増の2582億5千万元、輸入額は3.5％増の3236億9千万元だった。上海と「一帯一路」共同建設国の貿易額は今年2