Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²÷²Êµ»¤Ï2Æü¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¿Í¤¬Ãæ¹ñ¤«¤é¹ØÆþ¤¹¤ë¤â¤Î¥¬¥¤¥É¡×¤È¤¹¤ëÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Îµ­»ö¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆüÍÑÉÊ¤«¤é¤µ¤µ¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ãæ¹ñÀ½ÉÊ¤«¤éÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¿Í¤¬Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤Ë¤Û¤È¤ó¤ÉÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¿À½ÉÊ¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1°Ì¤Ï¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¡×¤Ç¤½¤Î³ä¹ç¤Ï97¡ó¤ËÃ£¤·¡¢Í¢ÆþÎÌ¤Ï3²¯8000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó543²¯3000Ëü±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£2°Ì¤Ï¡Ö¿Í¸ý¿¢Êª