ドル円理論価格1ドル＝143.84円（前日比-0.49円） 割高ゾーン：145.02より上 現値：142.50 割安ゾーン：142.65より下 過去5営業日の理論価格 2025/06/02144.33 2025/05/30145.16 2025/05/29144.94 2025/05/28144.86 2025/05/27144.87 （注）ドル円理論価格とは？ 独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています
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