日本女子代表は現地６月２日、国際親善試合でブラジル女子代表と敵地で対戦している。前半は０−０。迎えた後半、さっそくスコアボードを動かす。46分、テンポの良いパスワークで敵守備陣を崩すと、藤野あおばの右足アウトサイドのクロスを清家貴子がダイレクトで押し込む。【動画】藤野の絶妙クロス→清家が鮮やかに先制ゴール！前半はいくつかの好機を逃していた清家だが、今回は決めてみせた。先制に成功したなでしこジャ