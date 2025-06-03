Tetsushi Kajimoto［東京３日ロイター］ - 日銀が３日に発表した５月のマネタリーベースの平均残高は、前年比３．４％減の６５６兆円０１２０億円で、９カ月連続で前年を下回った。日銀の国債買い入れ減額方針の下、マネタリーベースは緩やかな減少を続けている。内訳は、日銀当預が３．７％減の５３３兆４７８６億円。減少幅は前月の５．４％から縮小した。政府・日銀は昨年４月２６日から５月２９日までの間に９．８兆円のド