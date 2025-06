韓国の7人組グループBTSのJ-HOPEが5月31日、6月1日の2日間にわたって、京セラドーム大阪での単独ワールドツアー『j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' in JAPAN』日本公演を開催した。【ライブ写真】美しい姿…幸せそうな表情のJ-HOPEドームに鳴り響く「J-HOPE!J-HOPE!」の声援の中、赤い衣装をまとい、圧倒的な存在感でステージに現れたJ-HOPEは「What if…」「Arson」などの初のソロアルバム『Jack In The box』の収録曲を相