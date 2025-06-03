東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値142.71高値144.17安値142.54 145.37ハイブレイク 144.77抵抗2 143.74抵抗1 143.14ピボット 142.11支持1 141.51支持2 140.48ローブレイク ユーロドル 終値1.1441高値1.1450安値1.1341 1.1589ハイブレイク 1.1520抵抗2 1.1480抵抗1 1.1411ピボット 1.1371支持1 1.1302支持2 1.1262ローブレイク