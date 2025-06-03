¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Î¼çÆ³¤Ë¤è¤ê¡¢5¥­¥í¥°¥é¥à¤¢¤¿¤ê2000±ßÂæ¤Ç¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Å¾Çä¥ä¡¼¤Ë¤è¤ëÇã¤¤Àê¤á¤ò´í×ü¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯¡¢Âç¼ê¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ç¤ÏÈ÷ÃßÊÆ¤òÅ¾Çä¶Ø»ß¤Ë¤¹¤ëÆ°¤­¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£¡Ê¥Õ¥ê¡¼ÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼»³ÌîÍ´²ð¡Ë¡Ö5¥­¥í¥°¥é¥à2000±ß¡×¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤Ç¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤ë¤Î¤«À¯ÉÜ¤¬È÷ÃßÊÆ30Ëü¥È¥ó¤ò¿ï°Õ·ÀÌó¤ÇÇä¤êÅÏ¤¹Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢»º·Ð¿·Ê¹¤Ï¡ØÈ÷ÃßÊÆ¡¢¿ï°Õ·ÀÌó¤ÇÊü