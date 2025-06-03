出口夏希 奥平大兼と出口夏希が２日、都内で行われたW主演映画『か「」く「」し「」ご「」と「』公開後舞台挨拶に登壇した。さらにこの日は、映画主題歌「I hate this love song」を書き下ろしたちゃんみながサプライズ登場した。【動画】ちゃんみな、サプライズ登場！「告っちゃえ！」大胆提案に出口夏希「アツい！アツい！」本作は、“少しだけ人の気持ちが見えてしまう”男女５人の、純度100％の尊い日々を描く