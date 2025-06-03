¡Ú¹ë½£¡Û ·Ð¾ï¼ý»Ù¡Ê2025Ç¯ Âè1»ÍÈ¾´ü¡Ë10:30 Í½ÁÛN/AÁ°²ó-125.0²¯¹ë¥É¥ë¡Ê·Ð¾ï¼ý»Ù) ¡ÚÃæ¹ñ¡Û ºâ¿·À½Â¤¶ÈPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡Ë¡Ê5·î¡Ë10:45 Í½ÁÛ50.7Á°²ó50.4¡Êºâ¿·À½Â¤¶ÈPMI) ¡Ú¥¹¥¤¥¹¡Û ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê5·î¡Ë15:30 Í½ÁÛN/AÁ°²ó0.0%¡ÊÁ°·îÈæ) Í½ÁÛ-0.1%Á°²ó0.0%¡ÊÁ°Ç¯Èæ) ¡Ú¥È¥ë¥³¡Û ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê5·î¡Ë16:00 Í½ÁÛ1.94%Á°²ó3.0%¡ÊÁ°·îÈæ) Í½ÁÛ36.0%Á°²ó