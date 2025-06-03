¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤Ë¤âµó¤¬¤ë²Ö±àÂç¤ÎÇØÈÖ¹æ18¡¦Æ£¸¶ÁïÂç¤¬»þÀÞ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¸«¤»¤ë¾Ð´é¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤¬»Ä¤ë¡£¿å¸ý¹â¡Ê¼¢²ì¡Ë»þÂå¤Ï¡¢¼ç¤ËÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡££±Ç¯½©¤Ë¤ÏÇØÈÖ¹æ£¶¤ò¤Ä¤±¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¤·¤«¤·£²Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤«¤éÇØÈÖ¹æ£±¤òÇØÉé¤¤¡¢Åê¼ê¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤ÀÅö»þ¤ÎÆ£¸¶¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Îº¢¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç......¤È¸À¤ï