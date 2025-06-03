3Æü¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì250»Ø¿ôÀèÊª¤ÏÁ°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ4¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î742¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Ìë´Ö¼è°ú½ªÎ»»þÅÀ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ 783.66¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò 758.34¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò 746.00¥Ý¥¤¥ó¥È2ÆüÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì250»Ø¿ô¸½Êª½ªÃÍ 743.40¥Ý¥¤¥ó¥È5Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 742.00¥Ý¥¤¥ó¥È3ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÃÍ 733.01¥Ý¥¤¥ó¥È