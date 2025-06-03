¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Î½÷Í¥ÝÜÃ«Í§»Ò¡Ê65¡Ë¤¬3Æü¤Þ¤Ç¤ËX¤ò¹¹¿·¡£È÷ÃßÊÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢6·î¤«¤éÅ¹Æ¬¤ËÈ÷ÃßÊÆ¤¬5¥­¥í2000±ßÂæ¤ÇÊÂ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÝÜÃ«¤Ï¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÈ÷Ãß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Î»ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÀè¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ì¤«¤é¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡¢ºÒ³²»þ¤Î¤¿¤á¤Î¤ªÊÆ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ºÃÏ¤Ê¤ó¤«¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¿©