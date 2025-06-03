¥¨¥É¥Þ¥ó¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿ÂçÃ«¤ÎÀ¨¤ßÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó³°Ìî¼ê¤¬¡¢1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÜµòÃÏ¥ä¥ó¥­¡¼¥¹Àï¤Î»î¹çÃæ¡¢Ãæ·Ñ¤Î¼Â¶·ÀÊ¤È°ÛÎã¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢ÉáÃÊ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤Ï¡ÖÂ¾¤ÎÁª¼ê¤È¤«¤Ê¤ê°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö6ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¥¨¥É¥Þ¥ó¤Ï2²ó¡¢¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤Î2ÈÖ¥°¥ê¥·¥ã¥à¤ÎÂÇÀÊÃæ¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤Î¥Þ¥¤¥¯¤ò¤Ä¤±¡¢