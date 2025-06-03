2030Ç¯Âå¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¡£ÆüËÜ¹ñÌ±1²¯2500Ëü¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î6800Ëü¿Í¤¬ÈïºÒ¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¤Á½Í­¤ÎºÒ³²¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£ ¡Ú²èÁü¡ÛµþÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë»î¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤­¤³¤È   ¡Ø¡ÖÃÏ¿Ì¡×¤È¡Ö²Ð»³¡×¤Î¹ñ¤ËÊë¤é¤¹¤¢¤Ê¤¿¤ËÂ£¤ë Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÃÏ³Ø¤Î¶µ¼¼¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£ ¤¢¤Ê¤¿¤¬À¸¤­»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë