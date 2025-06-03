¥¿¥ì¥ó¥È»Ø¸¶è½Çµ¡Ê32¡Ë¤¬1Æü¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎEXPO¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÖMatsuri¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âçµ¬ÌÏ¥À¥ó¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¾¼ÏÂÊ¿À®ÎáÏÂ¤ß¤ó¤Ê¤¬ÍÙ¤ê¤¿¤¤Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ª¹ñÌ±ÅêÉ¼¥Ù¥¹¥È30¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¼çºÅ¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¡¢¼«¿È¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡ÖAKB48¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥­¡¼¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£»Ø¸¶¤ÏÅìÌî¹¬¼£¡¢¸åÆ£µ±´ð¤È¤È¤â¤ËMC¤òÃ´Åö¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤ÏÅìÌî¤Ë¡Ö¸ø»ä¤È¤â¤ËÀä¹¥Ä´¡¢»Ø¸¶¤µ¤ó¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤