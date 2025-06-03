ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØDOCTOR PRICE¡Ù(2025Ç¯7·î¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µÆüÍË22:30¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë´äÅÄ¹äÅµ(»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS)¤È¼¬ÅÄºÌ¼î¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£´äÅÄ¹äÅµ¡¢¼¬ÅÄºÌ¼î¡ûÌ¡²è¥·¥ê¡¼¥º¡ÖDOCTOR PRICE¡×¤¬¸¶ºîÆ±ºî¤Ï¡¢¡ØÌ¡²è¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù(ÁÐÍÕ¼Ò)¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿Ì¡²è¥·¥ê¡¼¥º¡ÖDOCTOR PRICE¡×¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Å¸³«¤ä¡¢¸¶ºî¼Ô¤È¤È¤â¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¿·µ¬¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÇÆÏ¤±¤ë¡¢