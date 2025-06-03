¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£Superfly¤Ï¼«¿È½é¤Î¥«¥Ðー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAmazing¡Ù¤«¤é¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¡×¡ÊSUPER BEAVER¡Ë¤È¡Ö²Ì¤Æ¤Ê¤¤¶õ¡×¡ÊÍò¡Ë¤ò²Î¾§¡ª 6·î23ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤Ï¡¢19»þ¤«¤é2»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¡£½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ª¤è¤Ó²Î¾§³Ú¶Ê¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È / ²Î¾§³Ú¶Ê¢¨¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¸Þ½½²»½çA¤§! group¡ÖChameleon¡×Âç¿¹¸µµ®¡Ö³¨²è¡×CANDY TUNE¡Ö