¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ê¤·¤ËÄäÀï¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤·¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¼Â»Ü¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï2Æü¡¢Ë¬ÌäÀè¤ÎÅì¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¦¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥ë¥³¤Î¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÄäÀï¤ò½ä¤ë¥í¥·¥¢¤È¤Î2²óÌÜ¤ÎÄ¾ÀÜ¸ò¾Ä¤Ç¡¢ÄäÀï¹ç°Õ¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼»á¤Ï¡Ö¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ê¤·¤ËÄäÀï¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥È¥ë¥³¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥í¥·¥¢