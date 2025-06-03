¤µ¤é¤Ð¡¢¥Õ¥©¡¼¥«¥¹ST¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥«¥¹ST¤¬±Ñ¹ñ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£4·î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÃíÊ¸¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢5·î26Æü¤Ë¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¸þ¤±²Á³Ê¥ê¥¹¥È¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥ê¥¹¥È¤«¤éºï½ü¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥³¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¾å¤Ë¤Ï¸½ºß¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¸»º¤Ï11·î¤Ë½ªÎ»Í½Äê¤À¡£¡Ú²èÁü¡Û¤µ¤é¤Ð¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥«¥¹ST¾ÜºÙ¤ò¤ß¤ëÁ´16Ëç¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸½ºß±Ñ¹ñ¤Ç¿·¼Ö¤È¤·¤Æ¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥©¡¼