¼«¿È¤ÎÈïÇúÂÎ¸³¤äÆü¾ï¤ò¡¢X¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¿¹ÅÄÉÙÈþ»Ò¤µ¤ó¡¢95ºÐ¡£¡È#ÀïÁèÈ¿ÂÐ¡É¤ä¡È#³ËÊ¼´ïÇÑÀä¡É¤Ê¤É¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤ÀÆü¡¹¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß8Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÉÙÈþ»Ò¤µ¤ó¤ÎÈ¾À¸¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿½ñÀÒ¡Ø¤ï¤¿¤¯¤·96ºÐ#ÀïÁèÈ¿ÂÐ¡Ù¤¬¡¢6·î4Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æü¥Æ¥ìNEWS¤Ç¤Ï2025Ç¯5·î¡¢ÉÙÈþ»Ò¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¶¦Æ±¤Ç½ñÀÒ¤òÀ©ºî¤·¤¿Ì¼¤Î¿¹ÅÄµþ»Ò¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤É¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¢£16