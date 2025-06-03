¤­¤ç¤¦¤Ï¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë±«Â­¤Î¶¯¤Þ¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤Ë¤â¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÜ½£¤ÎÆî¤ò¿Ê¤àÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢ÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë³èÈ¯¤Ê±«±À¤Î¤«¤«¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤ÏÄ«¤«¤é±«¤È¤Ê¤ê¡¢ÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç±«¤Î¶¯¤Þ¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ªÃëÁ°¸å¤Ï¡¢Åì³¤¤Ç·ã¤·¤¯¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸á¸å¤ÏÅìÆüËÜ¤Î¹­¤¤ÈÏ°Ï