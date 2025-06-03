¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀ¶ÄÍ¿®Ìé¡Ê42¡Ë¤¬3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀîºêÂëÌé¡Ê30¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖÉÕ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¤¿¾å¤ÇÀîºê¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò2Ëç¤ò¥¢¥Ã¥×¡£2¿Í¤ÇÊú¤­¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤ª¤É¤±¤ë¼Ì¿¿¤ä¤ª¼ò¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥°¥é¥¹¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£À¶ÄÍ¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤Ï¤Ï¤Ï¾Ð¤Û¤ó¤ÈÉÕ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¡¼¡¢