Ê¡²¬¸©ÂçÌî¾ë»Ô´´Éô¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ê¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡Ë¤òÂè»°¼ÔÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤¬Ç§Äê¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢Æ±»Ô¤Ï2Æü¡¢ÆÃÄê¤ÎÉô²¼¤Ø¤Î¼¸ÀÕ¡Ê¤·¤Ã¤»¤­¡Ë¤òÂ¾¤Î¿¦°÷¤ÎÁ°¤ÇÄ¹´ü´Ö¡¢·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢50Âå¤ÎÃËÀ­²ÝÄ¹¤ò¸ºµë3¥«·î¡Ê10Ê¬¤Î1¡Ë¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÝÄ¹¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Î´ü´Ö¤Ï2022Ç¯6·î¤«¤éÌó9¥«·î´Ö¡£²ÝÄ¹¤Ï»Ô¤ÎÄ´ºº¤Ë¡ÖÊ¸¸À¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢Êó¹ð½ñ¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤¿»ö¼Â´Ø·¸¤òÂç¶Ú¤ÇÇ§¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£Éô²¼¤Ï¡Ö