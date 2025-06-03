Ê¡²¬¸©ÆâÍ­¿ô¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥³¡¼¥ó»ºÃÏ¤Îµ×Î±ÊÆ»Ô¤Ç¡¢º£µ¨¤Î¼ý³Ï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÃÞ¸åÀî¤Ë¶á¤¤Æ±»ÔÂÀÏº¸¶Ä®¤Ë¤¢¤ëÈª¤ÇÀ¸»º¤¹¤ëÌîÂ¼¾¡¹À¤µ¤ó¡Ê64¡Ë¤Ï8Æü¡¢¶á¤¯¤ÇÈÎÇä²ñ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¤¡¼¥È¥³¡¼¥ó¤Ï¹â¤¤ÅüÅÙ¤È¥·¥ã¥­¥·¥ã¥­¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¡£ÌîÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¥³¡¼¥ó¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥­¥ó¥°¡×¤Î2ÉÊ¼ï¤òÀ¸»º¤¹¤ë¡£ÌîÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤Ï2¡Á3·î¤Îµ¤²¹¤¬Äã¤¯À¸°é¤¬ÃÙ¤ìµ¤Ì£¤Ç¡¢¾¯¤·¾®¤Ö¤ê¡£Èª¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡¢¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿©³²