ÀèÃ¼µ»½Ñ¤ä¹ñºÝÊ¸²½¤Î¾Ò²ð¤«¤é¡¢·úÂ¤Êª¤Î¹©´üÃÙ¤ì¤ä¾ìÆâ¤Îº®Íð¤Þ¤Ç¡£ÎÉ¤¯¤â°­¤¯¤âÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÏÃÂê¤¬Â³¤¯¡£°ìÊý¡¢º£¤«¤é¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤³¤È107Ç¯Á°¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤Ç¤Ï35Æü´Ö¤Î²ñ´ü¤ÇÌó13Ëü¿Í¤ò½¸¤á¤¿ÇîÍ÷²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¾Ê¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢µ×Î±ÊÆ»Ô»Ë¤Ë1¹ÔÍ¾¤ê¤Îµ­ºÜ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ß¤À¡£¡È¸¸¤ÎÇîÍ÷²ñ¡É¤Î»Ñ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤Ï¡Öµ×Î±ÊÆ»Ô³«ºÅÁ´¹ñÈ¯ÌÀÉÊÇîÍ÷²ñ¡×¡£Åö»þ»Ä¤µ¤ì¤¿µ­Ï¿»ï¡Öµ­Ç°Ä¡¡Ê¤Á¤ç