²¦¼¼Î¥Ã¦¸å¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤ä¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤È¸±°­¤Ê´Ø·¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¡£À«¤òÊì¤Î¥À¥¤¥¢¥Ê¸µÈÞ¤ÎµìÀ«¤Ç¤¢¤ë¡¢¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·Ê¹¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¥á¡¼¥ë¡×¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£²¦»Ò¤Ï¸½ºß¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ð¥Ã¥Æ¥ó¡á¥¦¥£¥ó¥¶¡¼¡×¤ÎÀ«¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¦»Ò¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¦»Ò¤Ï¤³¤ì¤ò¼Î¤Æ¤ÆÊì¤ÎµìÀ«¤òÌ¾¾è¤ëÊýË¡¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÌÏº÷¡£¤¹¤Ç¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ºÛÈ½¤Ê¤É¤Ç