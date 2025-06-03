¸µAVÃËÍ¥¤Î¤·¤ß¤±¤ó¤¬2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ°²è¤òÍÑ¤¤¤Æ¡ÖÏ·³²¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï?¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£¤·¤ß¤±¤ó¤Î¸µºÊ¤Ç¡¢¥Ö¥í¥¬¡¼¡¢ºî²È¤Î¤Ï¤¢¤Á¤å¤¦¤µ¤ó¤¬¡ÖÏ·³²¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«?¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¤·¤ß¤±¤ó¤Ï¡ÖÏ·³²¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¬¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Î»ÒÃ£¤È¤¿¤¯¤µ¤ó²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¡¢¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤Ï¤¢¤Á¤å¤¦¤µ¤ó¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ª¤¸¤µ