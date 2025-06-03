¡ÚWeekly DataÅ¸Ë¾¡Û¤­¤ç¤¦3Æü¤«¤é¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¾åÎÓ¡ÊÃæ¡Ë¤À¡£º£µ¨¤Ï50»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦279¡¢7ËÜÎÝÂÇ¡¢22ÂÇÅÀ¡¢9ÅðÎÝ¡£ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¡¢ÅðÎÝ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤ÈÃæÆüÂÇÀþ¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢´û¤Ë¸ÅÁã¤ò½ü¤¯11µåÃÄ¤«¤éËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£Æü¤«¤é¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë3Ï¢Àï¤Ç°ìÈ¯¤¬½Ð¤ì¤ÐÁ´µåÃÄËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ë¡£ºòÇ¯¤Î¸òÎ®Àï¤Ç¤Ï¥Ð¥ó¥Æ¥ê