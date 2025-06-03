¡þÎëÌÚ¹¯¹°»á¡ÖÃ£´ã¡×ÇÏÂÎ¿ÇÃÇºòÇ¯¤ÎNHK¥Þ¥¤¥ëC°ÊÍè¤ÎÇÏÂÎ¿ÇÃÇ¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÎ©ÇÉ¤Ê¥­¹Ã¤Ç¡¢Ê¢¼þ¤ê¤ÏÅö»þ¤è¤ê¤â¤Õ¤Ã¤¯¤é¡£Î©¤Á»Ñ¤Ë¤Ï°ÂÄê´¶¤¬Íß¤·¤¤¡£