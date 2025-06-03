¾×·â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤­¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö£¶·î£±Æü¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø9News¡Ù¤¬¡Ö¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎÁª¼ê¤ò´Þ¤à£²Ì¾¤¬A¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÅÒÇîµ¿ÏÇ¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ë¤òÊó¤¸¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î¡Ö¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎÁª¼ê¡×¤¬¤Ê¤ó¤È¡¢¤«¤Ä¤ÆÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¤Ç¹â¹»Áª¼ê¸¢¤ò£²ÅÙÀ©¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤ä¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ëÃÉºêÎµ¹¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ø9News¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð