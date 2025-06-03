ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶°ìÀ¸¡Ê44¡Ë¤¬2Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÆÃÊÌÅ¸¡Ö±¿·Äµ§¤ê¤Î¶õ´Ö¡½¶½Ê¡»ûËÌ±ßÆ²¡×¤ÎÊóÆ»È¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£ÆÃÊÌÅ¸¤Î¹­ÊóÂç»È¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ²»À¼¥¬¥¤¥É¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£¡ÖÁü¤ò´Õ¾Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¤ÏÀÅ¤«¤Ê¶õ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤½¤Î¥Î¥¤¥º¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£