´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢Ä¾ÀÜÂÐÏÃ¤ò¹Ô¤¦¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¤Ï½µÆâ¤ËÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¡Ö½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¡Ê¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¡Ë¼óÇ¾ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ïº£½µÃæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡×¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¤Ï2Æü¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆÃæ¼óÇ¾¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢NEC¡á¹ñ²È·ÐºÑ²ñµÄ¤Î¥Ï¥»¥Ã¥È