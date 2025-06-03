¡Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯£²Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - £²Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï²¼Íî¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬£µ·î£³£°Æü¡¢Í¢ÆþÅ´¹Ý¡¦¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Ë²Ý¤¹ÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò£²ÇÜ¤Î£µ£°¡ó¤Ë°ú¤­¾å¤²¤ë·×²è¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎËÇ°×À¯ºö¤ò½ä¤ëÉÔ³Î¼ÂÀ­¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î²¼Íî¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥É<F.N>¤È¥¼¥Í¥é¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¥º<GM.N>³ô²Á¤Ï¤È¤â¤Ë£´¡ó°Ê¾åÄ¶²¼Íî¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Å´¹Ý²ñ¼Ò¤Î³ô²Á¤Ï¾å¾º¡£¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥ê¥Õ¥¹<CL