£µ·î£³£±Æü¡¢À®ÅÔ»Ô¿·ÄÅ¶è¤òÎ®¤ì¤ëÆî²Ï¤Ç³«¤«¤ì¤¿¿·ÄÅÅ·ÉÜÃ¼¸á¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡£ ¡ÊÀ®ÅÔ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÀ®ÅÔ6·î2Æü¡ÛÃæ¹ñ»ÍÀî¾ÊÀ®ÅÔ»Ô¤Î¿·ÄÅ¡¢ÁÐÎ®Î¾¶è¤äÅ·ÉÜ¿·¶è¤Ê¤É¤Ç5·î31Æü¡¢µìÎñ5·î5Æü¤ÎÃ¼¸áÀá¤ò½Ë¤¦¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£À®ÅÔ¤Ç8·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÈó¸ÞÎØ¶¥µ»Ãæ¿´¤Î¹ñºÝÁí¹çÂç²ñ¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥à¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤¬½é¤á¤ÆÀµ¼°¼ïÌÜ¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿Í¡¹¤ÏÃ¼¸áÀá¤ÎÅÁÅýÉ÷½¬