NTT¥É¥³¥â¤Ï5·î29Æü¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î³ô¼°¤òTOB¡Ê³ô¼°¸ø³«ÇãÉÕ¤±¡Ë¤ò¹Ô¤¤¡¢»Ò²ñ¼Ò²½¤¹¤ë¤ÈÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£ 4¥­¥ã¥ê¥¢¤Î¤Ê¤«¤ÇÍ£°ì¡¢¥°¥ëー¥×Æâ¤Ç¶ä¹Ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿NTT¥É¥³¥â¡£ºòÇ¯¡¢¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Á°ÅÄµÁ¹¸»á¤Ï½¢Ç¤Áá¡¹¡Ö2024Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¶ä¹Ô¶È¤Ë»²Æþ¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¤½¤Î¸å¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢°ì»þ¤Ï¡ÖÂç¤Ü¤é¿á¤­¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÇã¼ý