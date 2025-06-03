¡Î£²Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÊÆ¥À¥é¥¹ÃÏ¶èÏ¢¶ä¤Î¥í¡¼¥¬¥óÁíºÛ¤Ï£²Æü¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤Ï¹­ÈÏ¤Ê·ÐºÑ»ØÉ¸¤òÃí»ë¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤¬¤¤¤ÄÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤«È½ÃÇ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥í¡¼¥¬¥óÁíºÛ¤Ï¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤¬°ÂÄê¤¹¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤¬ÌÜÉ¸¤ò¤Ê¤ª¤ä¤ä¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¸«ÄÌ¤·¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡££Æ£Ò£Â¤Î¸½¹ÔÀ¯ºö¤Ï¡¢·ÐºÑ»ØÉ¸¤òÃí»ë¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÇ¦ÂÑ¶¯¤¯¡×ÂÔ¤Ä¤Î¤Ë¶Ë¤á¤ÆÍ­Íø¤Ê°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¥ê¥¹¥¯¤¬¤É¤Á¤é