2022Ç¯¤ËÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤ÇÃË»ÒÂç³ØÀ¸2¿Í¤¬¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤µ¤ì»à½ý¤·¤¿¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤Ç¡¢½ÅÍ×»ØÌ¾¼êÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈ¬ÅÄçÐ°ìÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂçÊ¬¸©·Ù¤¬2Æü¡¢»¦¿ÍÍÆµ¿¤È»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¾õ¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÌÉÜ»Ô¤Î¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤Ï¡¢»þ¸ú¤Î¤Ê¤¤»¦¿Í»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£